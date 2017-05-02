Сын Рогозина стал главой компании "Ил"

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации принял решение о назначении Алексея Рогозина генеральным директором компании "Ил". Соответствующий документ опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, пишет "Газета.ru".
Алексей Рогозин приходится сыном вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Как писали Dni.Ru, ранее он работал в департаменте имущественных отношений Минобороны.
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