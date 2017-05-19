Украинским журналистам грозит суд за призывы расстреливать ветеранов

Украинские активисты требуют наказать журналистов телеканала Espresso TV за призыв "расстреливать ветеранов". Они уже обратились с соответствующим заявлением в Главное управление Национальной полиции Киева.

Директор киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная сообщила об обращении в полицию на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, телеведущие Богдан Буткевич и Сергей Чернышов совершили "криминальное правонарушение" при обсуждении проводимой ветеранами 10 мая 2017 года акции "Никто не забыт! Ничего не забыто!".

"Надо их как-то расстреливать, надо начинать как-то их расстреливать", – цитирует ведущих Елена Бережная. "Больше разумного выхода я не вижу. Только этнические чистки спасут эту страну", – заявили Богдан Буткевич и Сергей Чернышов.

Также правозащитник отметила, что телеведущие в прямом эфире назвали участвующих в акции ветеранов "гребаным савком", способным только "бухать" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). При этом само мероприятие, по словам Бережной, журналисты назвали "лайном".

Активистка предупредила, что правозащитники обратятся по факту правонарушения в суд вне зависимости от решения Национальной полиции Киева. Елена Бережная считает, что они добьются возбуждения уголовного дела против ведущих телеканала.

Более того, директор киевского Института правовой политики и социальной защиты заявила, что она вместе с коллегами направила в Национальную раду требование лишить Espresso TV вещательной лицензии. Причиной такого решения она назвала "угрозы убийством в прямом эфире и разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, чувств граждан, в связи с их убеждениями".

@dz791 @anatoliisharii и в те времена всё было. Но тогда ветераны шли нескончаемыми потоками к Вечному огню -их было еще много.

А это совсем еще недавний Киев! pic.twitter.com/g2Uq9HvpuC — ★ Сизов Дмитрий ★ (@dmitrij7) 7 мая 2017 г.

Напомним, в апреле 2017 годаГенеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Стекляра. Его обвиняют в убийстве одного из членов Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России).