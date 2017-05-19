Киев объяснил дело против Сталина и Берии

Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко рассказал о судебном преследовании Иосифа Сталина и Лаврентия Берии, инициированном Киевом и вызвавшем множество насмешек. Он отметил, что расследование в отношении давно почивших политиков ведется в соответствии с правовыми нормами. "Украинское законодательство позволяет проводить уголовное производство даже по тем лицам, которые уже умерли, для того чтобы реабилитировать потерпевших, установить юридически значимые факты, а речь идет о массовых преступлениях", – цитируют "Аргументы и факты" украинского министра. Само дело он назвал восстановлением исторической справедливости и подчеркнул, что у Генеральной прокуратуры Украины хватит политической воли, чтобы довести дело до конца.
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