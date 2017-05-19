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Фестиваль "Российская студенческая весна" завершается в Москве

Фото: vk.com/studvesnarsm
Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" подходит к своему завершению. Мероприятие заканчивается грандиозным гала-концертом в Большом зале Государственного Кремлевского дворца в Москве.
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Гала-концерт юбилейного, XXV фестиваля "Российская студенческая весна" представляет собой современное технологическое действие, которое органично переплетается с традиционной культурой живущих в России народов. Многонациональная и мультикультурная Россия, а также разнообразие ее культуры стали одной из главных тем концерта.

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Другими темами мероприятия стали "Зеркало истории", где отражаются важные исторические вехи нашей страны, в том числе Победа в Великой Отечественной войне, полет человека в космос, Олимпийские игры в Сочи и другие важные события. Кроме того, темами гала-концерта стали красота российской природы, а также российские искусство (кинематограф, балет и другие) и спорт.

Фото: vk.com/studvesnarsm

Организованный при поддержке Российского союза молодежи фестиваль "Российская студенческая весна" в этом году приняли два города – Тула и Москва. При этом открытие состоялось 15 мая именно в городе русских оружейников. Для этого в Тулу прибыли более трех тысяч студентов из 85 регионов страны.

К участникам форума обратился президент России Владимир Путин. По его словам, фестиваль зарекомендовал себя как уникальная площадка для дружеского общения студентов со всех регионов страны, а также реализации их талантов и способностей.

В свою очередь, губернатор Тульской области Александр Дюмин отметил, что для Тулы большая часть принимать столь масштабное и важное мероприятие. "Я искренне надеюсь, что "Студенческая весна" сплотит вас, научит взаимовыручке и поддержке, поможет найти новых друзей, – сказал он.

Действительно, в этом году программа фестиваля была интересной и разнообразной. В рамках форума проходили творческие конкурсы по таким направлениям, как танцы, музыка и театральное мастерство. Кроме того, участники соревновались в искусстве журналистики.

Также фестиваль был богат на различные мастер-классы. Один из них провел народный артист России Сергей Безруков. Он встретился со студентами в Тульском академическом театре драмы. Артист пообщался с участниками фестиваля, ответил на их многочисленные вопросы о творчестве и кино. Кроме того, он исполнил несколько монологов и музыкальных произведений на стихи великого русского поэта Сергея Есенина.

Фото: vk.com/studvesnarsm

Весьма богатой была и деловая часть мероприятия. Так, помимо прочего, в рамках фестиваля состоялись панельные дискуссии, участники которых обсудили проблемы развития отечественной культуры и пути их решения.

Слайд: Российский союз молодежи

В этом году среди жюри фестиваля было много именитых деятелей культуры и искусства, а также политиков, общественных деятелей и представителей спорта. Среди них актеры Сергей Безруков, Егор Дружинин, Феликс Михайлов, Никита Высоцкий, хореограф Артемий Манукян, музыкант Сергей Приказчиков, певица Юлия Волкова, телеведущая Яна Чурикова, диетолог Татьяна Малахова, словацкий ватерполист Сергей Харин и ряд других известных личностей.

"Российская студенческая весна" проходит с 1993 года при поддержке Министерства образования и науки, Министерства культуры, а также общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи". В этом году мероприятие поддержали также правительства Тульской области и Москвы. Ранее фестиваль проходил в Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, Тюмене, Санкт-Петербурге и других городах.

Автор: Иван Поляков19 мая 2017, 19:09

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