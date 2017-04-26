Эсминец США увернулся от иранского катера

Эсминец ВМС США "Махан" был вынужден изменить курс в Персидском заливе. Американцам пришлось маневрировать, чтобы не столкнуться с иранским катером.

По данным американских чиновников, 24 апреля эсминец США избежал столкновения с иранским катером, успев сменить курс. Были запущены сигнальные ракеты и приведено в боевую готовность оружие, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что корабли находились в опасной близости друг от друга. Расстояние между ними в момент маневра американцев составляло всего 900 метров.

Вашингтон неоднократно обвинял Тегеран в небезопасных действиях в Персидском заливе. В январе 2017 года американский эсминец произвел предупредительные выстрелы в сторону четырех иранских судов в Ормузском проливе: они подошли на 800 метров, проигнорировав предостережение по радиосвязи.

Похожий случай произошел и в августе 2016 года. Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь из-за приближения иранского катера в северной части Персидского залива. Между ними было отмечено расстояние всего 180 метров.