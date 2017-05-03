Московские родители требуют отменить последний звонок

В Москве могут отменить последний звонок. С громкой инициативой выступили родители: они хотят заменить праздник торжественной линейкой.

Родители столичных школьников поделились своей идеей с властями. Ситуацию прокомментировала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

"Мы поддерживаем идею заменить последние звонки на обычные торжественные линейки, так как последний звонок не является для ребят последним, ярким и запоминающимся днем", – цитирует чиновника агентство городских новостей Москва. Мясникова добавила, что детям не стоит расслабляться в преддверии экзаменов.

"Последний школьный звонок все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах", – отметила эксперт. Примечательно, что ранее с похожей инициативой выступали директора столичных школ.

Сегодня 1 мая... сегодня пришло осознание того, что через 23 дня прозвучит мой последний звонок... добро пожаловать в депрессию�� — SAD (@Daria__travkina) 1 мая 2017 г.

Последний звонок – традиционный праздник школьников, заканчивающих учебу. Обычно торжественное мероприятие проводится в конце мая.

Судя по публикациям в социальных сетях, школьники уже начали готовиться к празднику. По всей видимости, многие дети не разделяют настроение родителей в отношении этого торжества.