Московские родители требуют отменить последний звонок
Родители столичных школьников поделились своей идеей с властями. Ситуацию прокомментировала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.
"Мы поддерживаем идею заменить последние звонки на обычные торжественные линейки, так как последний звонок не является для ребят последним, ярким и запоминающимся днем", – цитирует чиновника агентство городских новостей Москва. Мясникова добавила, что детям не стоит расслабляться в преддверии экзаменов.
"Последний школьный звонок все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах", – отметила эксперт. Примечательно, что ранее с похожей инициативой выступали директора столичных школ.
Сегодня 1 мая... сегодня пришло осознание того, что через 23 дня прозвучит мой последний звонок... добро пожаловать в депрессию��— SAD (@Daria__travkina) 1 мая 2017 г.
Последний звонок – традиционный праздник школьников, заканчивающих учебу. Обычно торжественное мероприятие проводится в конце мая.
Судя по публикациям в социальных сетях, школьники уже начали готовиться к празднику. По всей видимости, многие дети не разделяют настроение родителей в отношении этого торжества.
Хочу тоже последний звонок, вальс репетировать и нифига не делать, фоткаться для альбома и вечерочком готовиться к ЕГЭ, а не вот это вот все— vodka (@voda98) 2 мая 2017 г.
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