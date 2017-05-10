Прошедший День Победы оказался самым холодным в истории

По данным специалистов Гидрометцентра, прошедший День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года. Максимальная температура воздуха не достигла даже +4, передает РИА ФАН.

В 1945 году температура в столице составила +8. После этого рекорд холода был поставлен в 1988 году, когда воздух прогрелся до +7.