Прошедший День Победы оказался самым холодным в истории

По данным специалистов Гидрометцентра, прошедший День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года. Максимальная температура воздуха не достигла даже +4, передает РИА ФАН.
В 1945 году температура в столице составила +8. После этого рекорд холода был поставлен в 1988 году, когда воздух прогрелся до +7.
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