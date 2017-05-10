Когда в Москву вернется тепло

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде, которая установится в Москве 10 мая. Воздух в столице прогреется лишь до +8, в течение дня возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, передает сетевое издание m24.ru. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду.

В четверг, 11 мая, воздух прогреется до +11, сохранится возможность кратковременных дождей. В выходные, 13 и 14 мая, термометр покажет +15...+16.