Украинки пытались провезти в Польшу зенитку

Польские пограничники задержали при попытке въезда в страну грузовой фургон и находящихся в нем двух украинок. Женщины пытались незаконно перевезти зенитное орудие от установки АК-630 калибром 30 миллиметров.

Контрабанду удалось обнаружить 31 марта во время пограничного контроля на переходе в Дорохуске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра, координирующего в Польше работу спецслужб. В грузовом автомобиле с украинскими регистрационными номерами пограничники обнаружили фрагменты артиллерийской пушки, которые по документам были обозначены как гидравлические элементы.

В результате зенитное орудие было изъято, а перевозившие его женщины – задержаны. В результате им и еще двум гражданам Украины были предъявлены обвинения в нарушении закона об обороте товаров стратегического для безопасности государства значения.

Суд постановил применить ко всем задержанным трехмесячный временный арест. При этом участвующие в контрабанде лица отказались признать свою вину. Расследование инцидента продолжается.

АК-630 – шестиствольная автоматическая артиллерийская установка, применяемая для поражения воздушных целей, включая управляемые ракеты, самолеты и вертолеты. Она стоит на вооружении польского ВМФ.