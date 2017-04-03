Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз

Теракт в метро Умер тесть Кержакова Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Среда 5 апреля
Лента новостей
12:28
Ушедший Дружинин раскрыл интригу шоу "Танцы"
12:26
В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов
12:18
"ЕР" призвала все партии проводить праймериз
12:15
Звезда "Индиана Джонс" потерпела провал
12:07
Бабушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы
11:53
Резник назвал Пугачеву "настоящим тираном"
11:48
Боня показала своего нового красивого парня
11:37
Директор Rambler на Infiniti сбила студента
11:03
Кто управляет "Юлмартом"
11:02
Найдено простое средство от старения
10:52
Украина объявила войну лекарствам из России
10:47
Бизнес-гороскоп на апрель
10:35
ЦБ лишил лицензии еще один банк
10:20
Огнетушитель вызвал панику на вокзале в Москве
10:20
Мигранта с килограммом героина поймали в Подмосковье
10:15
60-летняя Наталья Андрейченко о потере и новой любви
09:53
Ученые рассказали о новой опасности антибиотиков
09:25
Чумовые фото Алексея Чумакова
09:12
Сбежавшая на Украину Гайдар получила работу у Порошенко
09:06
На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра
09:05
Сбербанк резко снизил ставки по вкладам
08:22
Больной Николай Носков не может расстаться с женой
07:58
Два автобуса устроили смертельное ДТП на автомойке под Москвой
07:48
О чем молчат производители снотворных
22:07
Скорбное сообщение беременной Кержаковой назвали пророческим
21:57
В центре Петербурга из-за угрозы взрыва оцепили автобус
21:55
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018
21:46
Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно
21:43
В Москве произошла массовая авария
21:19
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева
20:56
Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя
20:54
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова
20:06
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро
19:54
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука
19:31
Киргизия открестилась от питерского террориста
19:08
Убийцы в Астрахани устроили ловушку для полицейских
19:02
Транссексуал показал свое тело после операции
18:57
Список жертв теракта в метро Петербурга
18:54
"Китайские" церемонии Трампа
18:37
Названа дата панихиды по погибшим в петербургской подземке
18:26
Фельдшера признали виновной в гибели детей на Сямозере
18:22
Как живут близкие жертв теракта в Петербурге
18:18
В Москве задержали шесть автобусов с мигрантами
18:07
"Единая Россия" выберет темы для дебатов на праймериз
17:47
Опыт расселения пятиэтажек распространят на всю Россию
17:40
Звезду "Дома-2" после "бесстыжего" видео бросил любовник
17:39
В московском метро умерла пассажирка
17:38
Киев готовит ответ на угрозу бойкота "Евровидения"
17:38
Самые ожидаемые сериалы апреля
17:28
В Петербурге закрыли станцию метро
17:01
В Москве появился свой Гонконг
16:56
Известная певица назвала виновных в утечке "голых" фото
16:55
Пострадавшего от взрыва в метро навестила мать (видео)
16:53
Медведев высказался о "компромате"
16:51
Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ
16:51
Цены в клинике Малышевой возмутили россиян
16:48
Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии
16:45
В Петербурге опознан первый погибший при теракте в метро
16:23
Игорь Николаев поддержал рыдающего Илью Резника
16:11
Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинения
16:04
Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге
16:03
Москвичи выиграют от расселения хрущевок
16:02
Во Внуково нашли посылку с боеприпасами
15:52
В СК подтвердили личность петербургского смертника
15:41
Бречалова назначили исполняющим обязанности главы Удмуртии
15:40
Питерский смертник странно себя вел перед терактом
15:34
В Коми инвалида убили хлебным мякишем
15:26
Путин обсудил с Меркель и Олландом теракт в метро Петербурга
15:19
Ваенга сразила наповал обнаженной грудью
15:14
Билана подняли на смех за странные действия
15:10
В Госдуме почтили память погибших в метро Петербурга
14:59
Мама запрещала Лаврову танцевать с мальчиками
14:57
Жулин о "побеге" Сотниковой к Плющенко
14:48
Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в Италии
14:42
Госдума поможет Москве с расселением хрущевок
14:38
У миллиардера Мордашова украли кокс
14:30
В организации петербургского теракта подозревали капитана
14:27
Пугачеву охватила паника после взрыва в Петербурге
14:23
Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко
13:53
Участников "Евровидения" поменяли на Водянову
13:42
Фетисов выругался из-за запрета Овечкину ехать на Олимпиаду
13:40
Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия
13:32
Отар Кушанашвили обозвал Катю Лель
13:19
Официальный портрет Меланьи Трамп вызвал скандал в США
13:11
Число пострадавших при теракте в метро Петербурга возросло до 61
13:06
Сотникова сбежала к Плющенко
12:56
Жена показала исхудавшего Крутого после болезни
12:44
Дочь Джеки Чана пыталась убить себя
12:41
Валерий Леонтьев: Нож к горлу и плевок в душу
12:34
Станция метро "Смоленская" изменила режим работы
12:20
Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях
12:19
Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва
12:09
Украина готова помочь России с расследованием теракта в метро
12:05
ВЦИОМ: 80% жителей московских пятиэтажек поддержали программу реновации
12:05
Вейперы высмеяли теракт в питерском метро
11:42
Украина обиделась на "Евровидение"
11:39
В центре Москвы нашли уникальный клад эпохи Екатерины II
11:22
Родион Газманов о концерте Макаревича в день взрыва
11:19
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14
11:14
Тела двух мужчин нашли в багажнике Mercedes в Подмосковье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Список пострадавших при теракте в метро Петербурга
Макаревич споет и спляшет в Петербурге в день взрыва
Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове
Питерский смертник был работником суши-бара
В петербургском метро прогремел мощный взрыв
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
Общество

Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз

Романа Ошурков. Фото: vk.com/id46616560
Начальника профподготовки Главного управления Войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Романа Ошуркова пригласили на работу в известный женский клуб "Каприз" в Москве. Его фотографии руководство стриптиз-клуба увидели в соцсети.
прочитано 1193 раза

На снимках полицейский демонстрирует подкачанное красивое тело. Наткнувшись на снимки в Сети, заместитель директора столичного клуба Герман Селезнев предложил Ошуркову высокооплачиваемую работу.

ПО ТЕМЕ

"Самый красивый преступник" вышел на подиум

"Таких очень любят девушки, он подходит для нашего клуба, мы уже направили ему приглашение на работу и ждем ответа", – цитирует представителя стриптиз-клуба Life.ru. "Зарплата у нас побольше будет", – заявил сотрудник клуба.

Романа Ошурков. Фото: vk.com/id46616560

У Романа множество фотографии с пляжей, из фитнес-клуба и баров. Он даже проводит некоторые вечеринки в одном из клубов. Мало кто знает, что он работает сотрудником Росгвардии. Также Ошурков преподает технику рукопашного боя и самозащиты.

Романа Ошурков. Фото: vk.com/id46616560

Отметим, благодаря соцсетям могут прославиться даже преступники. Как писали Dni.ru, "самый красивый преступник" США Джереми Микс 13 февраля этого года в качестве модели вышел на подиум. Он дебютировал на нью-йоркской Неделе моды. Красавчик Микс, похоже, успешно зарабатывает на своей внешности. Тем более, что ему поступают соответствующие коммерческие предложения.

Романа Ошурков. Фото: vk.com/id46616560

Напомним, Микс прославился в 2014 году. Его фотография была опубликована на странице полиции города Стоктон штата Калифорния в Facebook после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия. Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться за ум и заняться модельной карьерой. Фото неожиданно набрало более 100 тысяч лайков.

Романа Ошурков. Фото: vk.com/id46616560 

Автор: Людмила Фоканова3 апреля 2017, 15:00

комментарии

Политика

Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова
Медведев высказался о "компромате"
Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге

Шоу-бизнес

Резник назвал Пугачеву "настоящим тираном"
Боня показала своего нового красивого парня
Рынска поиздевалась над покойным тестем Кержакова
У Киева отбирают "Евровидение"

Проишествия

Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро
Киргизия открестилась от питерского террориста
Список жертв теракта в метро Петербурга
Пострадавшего от взрыва в метро навестила мать (видео)

Lifestyle

Звезда "Индиана Джонс" потерпела провал
Самые ожидаемые сериалы апреля
В Москве появился свой Гонконг
Куда уехать в отпуск за 20 тысяч рублей
Шоу-бизнес

60-летняя Наталья Андрейченко о потере и новой любви

Популярная актриса откровенно рассказала о личной жизни
Происшествия

Огнетушитель вызвал панику на вокзале в Москве

Из-за постороннего предмета был остановлен пригородный поезд
Шоу-бизнес

Боня показала своего нового красивого парня

Звезда "Дома-2", расставшаяся с монакским бизнесменом, нашла любовь в США
Шоу-бизнес

Ушедший Дружинин раскрыл интригу шоу "Танцы"

Бывший наставник намекнул на возможного победителя телепроекта

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на апрель
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева
Гороскоп здоровья на апрель
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля

Фоторепортажи

Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя
Транссексуал показал свое тело после операции
Как менялся Дмитрий Нагиев
Россия скорбит о жертвах теракта в Петербурге

Спорт

Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018
Сотникова сбежала к Плющенко
Почему Тарасова и Роднина ненавидят друг друга
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ

Регионы

Убийцы в Астрахани устроили ловушку для полицейских
Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии
Вейперы высмеяли теракт в питерском метро
Как петербуржцев спасли от нового взрыва
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru