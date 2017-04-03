Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз

Начальника профподготовки Главного управления Войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Романа Ошуркова пригласили на работу в известный женский клуб "Каприз" в Москве. Его фотографии руководство стриптиз-клуба увидели в соцсети.

На снимках полицейский демонстрирует подкачанное красивое тело. Наткнувшись на снимки в Сети, заместитель директора столичного клуба Герман Селезнев предложил Ошуркову высокооплачиваемую работу.

"Таких очень любят девушки, он подходит для нашего клуба, мы уже направили ему приглашение на работу и ждем ответа", – цитирует представителя стриптиз-клуба Life.ru. "Зарплата у нас побольше будет", – заявил сотрудник клуба.

У Романа множество фотографии с пляжей, из фитнес-клуба и баров. Он даже проводит некоторые вечеринки в одном из клубов. Мало кто знает, что он работает сотрудником Росгвардии. Также Ошурков преподает технику рукопашного боя и самозащиты.

Отметим, благодаря соцсетям могут прославиться даже преступники. Как писали Dni.ru, "самый красивый преступник" США Джереми Микс 13 февраля этого года в качестве модели вышел на подиум. Он дебютировал на нью-йоркской Неделе моды. Красавчик Микс, похоже, успешно зарабатывает на своей внешности. Тем более, что ему поступают соответствующие коммерческие предложения.





Напомним, Микс прославился в 2014 году. Его фотография была опубликована на странице полиции города Стоктон штата Калифорния в Facebook после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия. Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться за ум и заняться модельной карьерой. Фото неожиданно набрало более 100 тысяч лайков.



