В Московском зоопарке родился детеныш альпака редкого окраса

В Московском зоопарке в конце марта родился детеныш альпака. Малыш редкого белого окраса весит около пяти килограммов, пишет газета "Аргументы и факты" со ссылкой на официальный портал столичной мэрии.

Это первый альпака, появившийся на свет в зверинце. Его родителей перевезли сюда из подмосковного Волоколамска в декабре 2016 года. Посетители зоопарка могут посмотреть на малыша в "копытном ряду".