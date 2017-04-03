Когда завершат реконструкцию Филевской линии метро

Первый этап реконструкции Филевской линии столичного метро завершится в конце апреля. Будут отремонтированы платформы и вестибюли станций "Студенческая", "Фили", "Пионерская" и "Кутузовская" по направлению из центра, передает РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Также первый этап реконструкции предполагает увеличение площади вестибюлей и оснащение открытых платформ удлиненными козырьками, защищающими от дождя. Кроме того, пассажиров станций будут спасать от холода инфракрасные обогреватели.

"После проведения работ ремонт на станциях не потребуется еще в течение 30 лет", – заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.