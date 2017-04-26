Путин поручил Медведеву перевоспитать Мединского

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева провести воспитательную работу с министром культуры Владимиром Мединским. Поводом стало заявление главы ведомства о строительстве клубов в сельской местности.

Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи с кабинетом министров выслушал доклады о проделанной работе. Среди выступавших был и глава Минкульта.

Помимо прочего, Мединский говорил о программе строительства домов культуры в селах и их оснащении большими экранами, "...на которых мужчины могли бы смотреть хоккейные матчи", – завершил свой доклад член кабинета министров.

"Почему только мужчины?" – отреагировал президент на слова руководителя Министерства культуры. После этого он обратился к Медведеву, поручив тому провести воспитательную работу с подчиненным, передает Ura.ru.

Мединский оценил шутку главы государства, но все же решил отчитаться. Он сказал, что для женщин будут предусмотрены "другие тематические помещения". Для чего конкретно они будут предназначаться, глава Минкульта не рассказал.





Напомним, ранее Мединский прокомментировал скандал вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Он назвал многочисленные нападки на картину "странными", подчеркнув, что нельзя судить о ней до момента выхода в широкий прокат.

Заявление главы Минкульта стало ответом на обращения православных верующих, которые назвали недопустимым выход фильма о любви цесаревича Николая (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. По мнению противников картины, фильм не может быть выпущен в широкий прокат, поскольку "искажает исторические факты". Между тем сам режиссер отверг обвинения в недостоверности, заявив, что "Матильда" основана на реальных событиях в соответствии с дневниковыми записями последнего российского императора.

