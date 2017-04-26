Польского русофоба снова побили в прямом эфире

Драку в прямом эфире спровоцировал своими антироссийскими высказываниями Томаш Мацейчук. Польский журналист уже не впервые оказывается в центре подобных скандалов, однако урока из этого не вынес.

Томаш Мацейчук мигрирует с канала на канал, став постоянным участником всех возможных политических ток-шоу. Его однотипные заявления и оскорбления в адрес России вызывают вполне ожидаемую реакцию оппонентов – на что, видимо, провокатор и рассчитывает.

Последний инцидент имел место во время съемок передачи "Место встречи" на канале НТВ 26 апреля. Выслушав несколько оскорблений от команды Мацейчука, редактор издания Politrussia Руслан Осташко пообещал отреагировать на следующий выпад ударом в челюсть. Мацейчук, видимо, не воспринял угрозу всерьез. "Ваши деды – красные фашисты", – цитирует польского провокатора НТВ.ru.

Осташко показал, что своему слову хозяин: журналист поднялся, подошел к Мацейчуку и нанес ему несколько ударов. Соперник оказал сопротивление, однако через несколько секунд спарринг прервала подоспевшая охрана.

Предыдущая битва Мацейчука состоялась в ноябре прошлого года. Во время съемки программы "Право голоса" на ТВЦ журналист довел своими выпадами в адрес России сразу нескольких оппонентов, в том числе и ведущего передачи.