Польша и США вбивают клин между Россией и Германией

Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию.

США и Польша недовольны ростом российского влияния на газовом рынке Европы. Варшава прилагает все усилия, чтобы не допустить возникновения энергетической оси Москва-Берлин. Взамен предлагается польско-американская альтернатива – проект строительства "балтийского газопровода", пишут немецкие СМИ.

Повод для схватки серьезный. Речь идет о том, будет ли в Европе доминировать немецко-российская энергетическая ось или же ось США-Польша. Главные противники "Северного потока – 2" – естественно, польские политики. Причина их нелюбви к проекту та же, что и у соседей-украинцев: если он будет реализован, Варшава лишается транзитных сборов. Но в голос они заявляют о другом: об опасности "энергетической зависимости" Европы от России.

А вот в Берлине обеими руками за проект. Ведь его реализация позволит Германии стать важнейшим энергетическим хабом в Европе. ФРГ будет основным транзитным маршрутом для российского газа, предназначенного для европейских стран, – вместо Украины, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечает издание, протесты же Польши носят неконструктивный характер – ведь она сама претендует на роль главной площадки для торговли энергоресурсами. На юге страны Варшава расширяет сеть энергетической инфраструктуры, а на севере ввела в строй СПГ-терминал. При этом за ниточки в этой ситуации дергают США, которые уже давно хотят вытеснить Россию с европейского газового рынка.

По мнению авторов статьи, если Германия сможет противопоставить русофобии рациональный подход, то у "Северного потока – 2" неплохие шансы. В то же время Берлин может оказаться в изоляции, если возобладает мнение, что Россия – самый опасный враг ЕС, с которым нужно бороться любыми средствами.

Сфера тесного сотрудничества Варшавы и Вашингтона простирается дальше интересов в энергетике. Польские власти давно заявляют, что хотят "больше НАТО и меньше ЕС", громогласно провозглашая: только американцы смогут защитить их от "агрессии Кремля". Выгода же США от союза с Польшей в том, что она активно помогает представлять Россию в образе врага.