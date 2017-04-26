В России хотят сажать за похищение невест

На рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который предполагает уголовное преследование за похищение невесты. Острым для некоторых регионов вопросом озаботились в парламенте Ингушетии.
Авторы инициативы хотят внести в Уголовный кодекс такое понятие, как похищение человека с целью вступления в брак. При этом за подобное преступление будут наказывать принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, передает "Газета.ru".
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