В России хотят сажать за похищение невест

На рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который предполагает уголовное преследование за похищение невесты. Острым для некоторых регионов вопросом озаботились в парламенте Ингушетии.

Авторы инициативы хотят внести в Уголовный кодекс такое понятие, как похищение человека с целью вступления в брак. При этом за подобное преступление будут наказывать принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, передает "Газета.ru".

