В российских мужчинах разглядели домохозяек

Социологический опрос среди россиян показал, что представление об обязанностях мужчины в семье заметно трансформировалось. Нынешние представители сильного пола – не столько добытчики, сколько хранители домашнего очага.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный роли современного отца. Выяснилось, что традиционные представления уходят в прошлое.

Так, 72% респондентов считают, что глава семьи может не хуже супруги справиться с обязанностями по ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми. Ранее роль домохозяйки была закреплена за женщиной.

При этом 56% россиян уверены, что в декрет все же должна уходить мать. У большинства опрошенных (59%) нет знакомых семей, где воспитанием ребенка в основном занимался бы отец. Главной задачей мужчины 48% соотечественников назвали зарабатывание денег, 46% граждан заявили, что этим его роль ограничиваться не должна.

Кроме того, респонденты отметили, что сильный пол играет важную роль в социализации ребенка. Мужчина закладывает в отпрыске уважение к женщине (41% опрошенных), отвагу (32%), ответственность (30%), трудолюбие (16%), целеустремленность (11%), щедрость (10%), дисциплинированность (10%) и другие качества.