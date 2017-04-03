Джентльмены предпочитают девушек на каблуках

Согласно исследованию, самый распространенный рост женщин в нашей стране – 160-170 сантиметров. Более половины опрошенных специалистами мужчин предпочитают девушек на каблуках.

Согласно данным опроса Исследовательского центра Международной сети "Тренинг-центр "СЕКС.РФ", большинство мужчин (60%) очень любят, когда их "половинки" ходят на каблуках, но не настаивают на этом. А 20% представителей сильного пола постоянно просят своих девушек надевать туфли на каблуках.

Всего 15% мужчин вообще не замечают обувь своих женщин. В свою очередь 2% категорически против такой обуви, а 3% говорят, что им не нравятся девушки на каблуках.

Самый распространенный рост женщин в нашей стране – 160-170 сантиметров. Такие цифры указали 59% опрошенных женщин. На втором месте 170-180 сантиметров (25%), меньше 160 сантиметров – на третьем месте (13%), а больше 180 сантиметров указало всего 3%.

В большинстве случаев (47%) женщины выбирают мужчин, которые незначительно выше их самих, 38% предпочитают партнеров гораздо выше себя. Всего 9% опрошенных любят быть одного роста с любимым. А вот с мужчинами ниже или гораздо ниже себя отношения заводят лишь 6% женщин.

При этом женщины ниже 160 сантиметров, как правило, выбирают себе в спутники жизни мужчин гораздо выше себя (59%) или незначительно выше (38%) и вообще не рассматривают мужчин ниже себя. Респондентки с ростом 160-170 сантиметров заводят отношения с мужчинами незначительно выше (47%) и гораздо выше (41%), а также одного роста (8%). Высокие девушки, несмотря ни на что, все равно стараются найти себе партнера незначительно выше себя (больше 50%), сообщает пресс-секретарь группы компаний "СЕКС.РФ" Полина Калинова.

Радует, что в основном женщины даже не думают о том, что рост может быть проблемой. Так ответило 61% опрошенных. 19% девушек, наоборот, нравится разница в росте с мужчиной, 10% лишь иногда испытывали дискомфорт из-за роста партнера, и 6% женщин постоянно его ощущают, но считают, что любовь важнее.

А вот 4% респонденток даже расставались из-за этого со своими мужчинами. Интересно, что такую причину разрыва называют девушки ростом 170-180 сантиметров, а девушки ниже их на 10 сантиметров как раз вообще не задумываются об этом.

Видимо, не очень высокие избранники девушек, чей рост "перевалил" за 170 сантиметров, это чувствуют, поэтому они отрицательно относятся к каблукам. С ними согласны и партнеры женщин ниже 160 сантиметров. А вот мужчины, чьи спутницы 180 сантиметров и выше, не придают значения обуви.

Выяснилось, что сами девушки любят обувь на каблуке, но лишь 20% из них носят их постоянно. 50% женщин надевают туфли на работу или официальные мероприятия, а в свободное время предпочитают более удобную обувь. 24% носят каблуки лишь по большим праздникам, а 6% не делают этого вообще.

"Подсознательно женщина почти всегда выбирает мужчину, который выше нее", – говорит сексолог Арина Вискалина. "Еще со времен каменных пещер женщины предпочитали высоких партнеров. Больше, выше, сильнее! Он достанет больше еды и защитит от любой опасности. А еще стандартная модель пары – это как раз высокий мужчина и низкая женщина. А отходить от принятых норм россияне не очень любят", – заключает эксперт.