Смертник из Петербурга получал деньги из-за границы

Следствие получило данные о том, что брат предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт Петербурга Акрам Азимов контактировал с непосредственным исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги. Сам он получал средства от активного участника международной террористической организации из Турции. "Помимо этого, Азизов занимался фальсификацией документов, чтобы члены этой организации могли беспрепятственно передвигаться по территории России", – цитирует "Газета.ru" решение судьи Елены Ленской об аресте подозреваемого.
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