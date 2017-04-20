Россиянам напомнили об отдыхе в мае

Федеральная служба по труду и занятости России (Роструд) в преддверии праздников решила ответить на один из самых актуальных на конец апреля вопросов среди россиян – как вся страна будет отдыхать в мае. Так, Первомай можно будет отмечать три дня – субботу и воскресенье 29 и 30 апреля, а также непосредственно саму праздничную дату 1 мая, передает URA.Ru. Во время празднования Дня победы у россиян будет четыре выходных дня подряд – два календарных выходных 6 и 7 мая, а также праздничные 8 и 9 мая.