Вместо покупателя в аптеку залетело колесо

В Сети стремительно набирает популярность ролик, на котором сразу с нескольких ракурсов запечатлено невероятное путешествие оторвавшегося от автомобиля колеса. На записи видно, как оно пересекает проезжую часть, подскакивает на бордюре и, минуя тротуар, влетает в открытую дверь аптеки, где попадает прямо в объятия сидящего в кресле мужчины.

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