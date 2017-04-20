Вместо покупателя в аптеку залетело колесо
"Мы – аптека. Мы сидели и ждали клиентов, а вместо них появилось это колесо. Мы в шоке", – приводятся слова владельца заведения в описании под роликом. Сообщается, что все произошло в провинции Адана на юге Турции. Впрочем, скептически настроенные зрители усомнились в том, что подобное вообще могло случиться. Они считают, что весь ролик – не более чем удачный продукт видеомонтажа.
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