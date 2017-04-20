Москва останется во власти холода

В столичном регионе в четверг, 20 апреля, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется до +6, передает телеканал "360".

Отмечается, что дожди пройдут только на востоке области. В мегаполисе будет сухо. В Москве ожидается до +5, в Подмосковье – от +1 до +6.