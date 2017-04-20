Москва останется во власти холода

В столичном регионе в четверг, 20 апреля, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется до +6, передает телеканал "360".
Отмечается, что дожди пройдут только на востоке области. В мегаполисе будет сухо. В Москве ожидается до +5, в Подмосковье – от +1 до +6.
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