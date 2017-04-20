Улицу на западе Москвы назовут в честь единственного маршала России

Одна из столичных улиц получит имя первого маршала России Игоря Сергеева. В его честь назовут проектируемый проезд №6390 в районе Кунцево, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Будущая улица Маршала Сергеева расположена между Ярцевской и Молодогвардейской. В этом районе жил военачальник.

Маршалом России Игорь Сергеев стал в ноябре 1997 года. Он является единственным военным, удостоенным этого звания в новейшей истории страны.

