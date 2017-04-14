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Общество

Россиян предупредили о зараженных геях в Европе

Фото: GLOBAL LOOK press
Роспотребнадзор уведомил россиян об эпидемии гепатита, охватившей 13 европейских государств. При этом большинство зараженных – мужчины, предпочитающие однополый секс.
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Эпидемический подъем заболеваемости гепатитом наблюдается в Европе с февраля 2017 года, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на информацию Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Инфекция охватила 13 стран.

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В список попали: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Общее число пострадавших составляет более 330 человек.

"Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", – подчеркнули в ведомстве. На данный момент медики реализуют комплекс мероприятий для ликвидации очага инфекции.

В частности, проводится вакцинация групп риска, лабораторные исследования, а также широкая просветительская работа среди местных жителей. В связи с эпидемией гепатита Роспотребнадзор настоятельно просит россиян быть бдительнее и учитывать неблагополучную ситуацию в Европе при планировании путешествий. 

Напомним, в конце марта специалисты предупредили россиян о смертельном вирусе птичьего гриппа, который угрожает Дальнему Востоку. От инфекционной болезни также могут пострадать жители Крыма и Калининградской области. 

Автор: Светлана Сидорчук14 апреля 2017, 11:10

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