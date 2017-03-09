Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии

В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года. Изначально ее вес составлял 500 килограммов, из-за чего ее называли самой полной женщиной в мире. Под наблюдением врачей она сбросила 100 килограммов, после чего индийские специалисты провели ей операцию по уменьшению желудка, передает "Газета.ru". Специалисты уверяют, что в ближайшие месяцы она потеряет еще больше веса.

Еще при рождении египтянке был поставлен диагноз элефантиаз, слоновая болезнь. В детстве она перенесла инсульт и оказалась прикована к постели. Семья женщины рассказала, что та не покидала свой дом в течение 25 лет.