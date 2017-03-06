Какие группы крови грозят импотенцией

Турецкие ученые установили связь между группой крови и эректильной дисфункцией. Согласно исследованию, обладатели нулевой категории в несколько раз реже сталкиваются с подобными проблемами.

Самой безопасной в сексуальном плане группой крови обладают около 44% населения, сообщает Daily Mail. Ученые предполагают, что ее обладатели меньше подвержены риску возникновения генетических заболеваний и повышению уровня холестерина, затрудняющего кровоток в сердце и половые органы.

В рамках исследования ученые установили, что среди подопытных мужчин, столкнувшихся с импотенцией, лишь 16% обладали нулевой группой крови. В сравнение приводится результат носителей первой группы – они составили 42% от общего числа испытуемых.

Ученые обработали информацию о 350 подопытных в возрасте до 60 лет. Как правило, сделать объективные выводы при такой небольшой выборке практически невозможно, однако авторы теории считают, что разрыв между нулевой и остальными группами крови слишком велик, чтобы считать его совпадением.

При этом исследователи отметили, что риск возникновения заболевания не зависит от наличия вредных привычек. У счастливых обладателей нулевой группы крови эректильная дисфункция не проявлялась даже при курении и повышенном артериальном давлении.

Прикольно,что слово Потенция,обратно читается:"яиц,нет,ОП"������ — alyona poli (@AlyonaPoli) 6 марта 2017 г.

"Мы считаем, что это исследование очень важно. Это первая работа, показывающая взаимосвязь между группой крови и импотенцией", – заявил автор теории. Отметим, что ученые пока не смогли установить механизм, согласно которому эти два фактора коррелируют в организме человека.

Напомним, обычно медики видят причины нарушения потенции в образе жизни человека. Считается, что эректильная дисфункция наступает при систематическом курении, ожирении или высоком артериальном давлении. При этом 30% больных, принимающих таблетки для восстановления потенции, не испытывают от них никакого эффекта.