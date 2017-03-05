Нигерийские пираты освободили российских моряков

Российские моряки, захваченные в плен нигерийскими пиратами, были освобождены. Об успешном завершении переговоров рассказал уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.
Освобожденные моряки находятся во Франкфурте. "Все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа – семеро россиян и один украинец", – цитирует Буцая ТАСС.
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