Нигерийские пираты освободили российских моряков

Российские моряки, захваченные в плен нигерийскими пиратами, были освобождены. Об успешном завершении переговоров рассказал уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.

Освобожденные моряки находятся во Франкфурте. "Все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа – семеро россиян и один украинец", – цитирует Буцая ТАСС.