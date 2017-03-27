"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент

Операционистки московского территориального банка Сбербанка Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы, снявшие со счетов VIP-клиента 40 миллионов рублей, сделали это по его просьбе. Речь идет об одной из схем незаконной обналички.

Налоговые органы и Росфинмониторинг проверят одного из важных клиентов Сбербанка. Согласно материалам служебной проверки, это он попросил сестер-сотрудниц банка обналичить крупную сумму без уведомления руководства и контролирующих органов.

Выяснилось, что девушки вывели с его счетов в другие фирмы 40 миллионов рублей. Часть же денег Дадашевы собирались потратить на покупку спорткара Ferrari. Не исключено, что VIP-клиент хотел избежать контроля компетентных органов, а сестры помогали ему не безвозмездно, сообщает Life.ru.

Служба безопасности Сбербанка при проверке Дадашевых не исключала, что деньги на покупку дорогого спорткара были украдены сотрудницами у клиентов. За сестрами были закреплены несколько VIP-клиентов, в числе которых оказался один из известных спортсменов, со счетов которого они и вывели деньги по его просьбе.

Поскольку сотрудницы нарушили служебные инструкции при проведении финансовых операций, теперь их привлекут к дисциплинарной ответственности. По словам адвоката бюро "Деловой фарватер" Сергея Литвиненко, по закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", банки должны уведомлять Росфинмониторинг — обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Услуги по обналичиванию в столице стоят в среднем 10–15% от суммы. Возможно, Дадашевы могли заработать на этих операциях. "Безналичные средства клиента переводятся на расчетные счета подконтрольных банкирам фирм-однодневок якобы за оказание каких-то услуг. Затем средства успешно снимаются, а банкир при этом забирает свой процент", – рассказывает пожелавший остаться анонимным сотрудник одной из крупных аудиторских компаний.

Также эксперт не исключил вариант, когда менеджеры помогали VIP-клиенту спасать его деньги. По его словам, такая услуга тоже хорошо оплачивается. "Чаще всего к обналичиванию средств предприниматели прибегают для уклонения от уплаты налогов. Другой случай — когда крупные суммы наличных требуются на нелегальные сделки типа дачи взятки или отката", – объясняет эксперт.