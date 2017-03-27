Британия напугана новой российской ракетой

Западные СМИ активно обсуждают новую российскую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Журналисты утверждают, что такое оружие представляет опасность для морского флота Великобритании.

Сотрудники издания Daily Mail назвали новую ракету, скорость которой достигает 7,4 тысячи километров в час, "неостановимой". Журналисты считают, что такое оружие может уничтожить новейший авианосец британских военно-морских сил с одного попадания.

Российская ракета, которая поступит в массовое производство уже в этом году, за 2,5 минуты преодолевает расстояние в 250 километров, сообщает РИА ФАН. "Она летит в два раза быстрее, чем пуля из снайперской винтовки", – поясняют западные СМИ.

Примечательно, что британские средства противоракетной обороны в случае нападения фактически окажутся беззащитны против "Циркона". Они могут сбивать ракеты, летящие со скоростью не более 3,7 тысячи километров в час. "Единственная защита от сверхзвуковой крылатой ракеты – держаться вне зоны ее поражения", – заключили журналисты.

Добавим, статью с похожим содержанием также опубликовало популярное на Западе издание Daily Mirror. Его сотрудники отмечают, что новая разработка российских военных изменит баланс сил на мировой арене. Аналитик Пит Сандеман заявил, что даже осколки от взорвавшейся ракеты могут нанести цели значительный ущерб.

Напомним, ранее о потенциальной опасности "Циркона" сообщил директор американского Института изучения морского потенциала России Майкл Петерсон. "Российский флот по уровню подготовки личного состава и уровню технологического оснащения достиг уровня, при котором он может соперничать с любым флотом в мире", – заявил глава организации.