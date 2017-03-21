Министр Скворцова плачет после заседаний

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова всегда очень переживает после заседаний кабинета министров. Об этом Владимиру Путину рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Слушал Веронику Скворцову и без всякого подхалимажа восхищался. Она все цифры наизусть знает, как Татьяна Алексеевна (Голикова. – Прим. ред.)", – сказал Рошаль. По его словам, Скворцову иногда упрекают за то, что она говорит о достижениях и при этом старается как можно меньше упоминать всякого рода проблемы. "Но телевидение не показывает ее слез после заседания правительства, когда выходит", – заявил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Напомним, во вторник, 21 марта, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что эпидемия гриппа в России закончится уже в следующем месяце. "Эпидемия гриппа уходит. Полностью уйдет к концу апреля. У нас фактически не осталось регионов, где превышен эпидемиологический порог", – сказала чиновник на встрече с журналистами.





При этом она отметила, что изменился сам штамм вируса, который стал гораздо легче вычисляться. "В основном определяется вирус гриппа В, который не вызывает эпидемий и каких-то определенных форм гриппа", – подчеркнула глава Минздрава.

В то же время она предупредила: несмотря на то, что данный штамм менее опасен по сравнению с прочими, больным все равно следует быть предельно осторожными и не пренебрегать обращением к врачам. По ее словам, крайне важно обратиться за медицинской помощью уже при первых признаках заболевания.

