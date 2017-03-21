Москвичам станет доступен "Код революции"

В Музее современной истории России открылась выставка "1917. Код революции". Это первый масштабный проект, приуроченный к столетию революции.

Экспозиция подготовлена совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории и включена в официальный план мероприятий Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России.

На открытии выставки слов взял министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он поздравил сотрудников музея со столетним юбилеем со дня его основания и напомнил слова Бернарда Шоу, который говорил, что революция никогда не избавляет от бремени тирании – она лишь успешно перекладывает его с одного плеча на другое.





На выставке представлены личные вещи участников событий, записки вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и другие уникальные экспонаты – от иллюминатора с легендарного крейсера "Аврора" и телефонного аппарата из штаба революционеров до оружия с места расстрела царской семьи и произведений искусства, родившихся под влиянием эпохальных событий.





Посетители увидят редкие архивные документы, многие из которых будут показаны впервые, журналы и агитационные плакаты столетней давности. Благодаря современным технологиям и интерактивным программам гости музея узнают о чем та или иная газета писала в разные дни и месяцы рокового 17-го, познакомятся с основными действующими лицами тех событий, услышат воспоминания свидетелей и непосредственных участников революционных волнений. В одном из залов музея, где развернулась выставка, можно услышать обращение Владимира Ленина к рабочим, записанное на пленку.





Всего на выставке представлены более полутора тысяч редчайших исторических артефактов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.





Дата открытия выставки выбрана не случайно – 21 марта считается днем рождения музея. Именно в этот день в 1917 году известный журналист Владимир Кранихфельд обратился с предложением о создании в Москве Музея революции, так до 1998 года назывался Музей современной истории России.



