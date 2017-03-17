В Черное море вошел французский фрегат-невидимка

В ночь на 17 марта в Черное море вошел французский ракетный фрегат La Fayette. Судно направляется в болгарский порт Варна.
Военный корабль был построен с использованием технологии "стелс", за что его называют невидимкой. В последний раз этот фрегат заходил в Черное море в 2015 году, сообщает сайт "Аргументы и факты".
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