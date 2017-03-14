Диско-сварщик поразил московских водителей
Видео с необычным танцем на Бульварном кольце уже набрало в Youtube более 80 тысяч просмотров. Однако кем на самом деле работает "диско-сварщик" неизвестно. Свое прозвище мужчина получил благодаря вспышкам сварочного аппарата, на фоне которых исполнялся танец.
Новость о разрыве красивой пары стала шоком для поклонников
По мнению артиста, она великолепная актриса
Люди в ужасе от выходки звезды амурного шоу
Президент назвал этот вопрос тонким и чувствительным