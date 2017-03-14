В Москве проснулись медведи

В Московском зоопарке из спячки вышли медведи. "Наши медведи проснулись", – цитирует "Газета.ru" пресс-службу зверинца.

Из-за сильных холодов хищники легли спать раньше времени – в середине ноября прошлого года. Пробуждение медведей ожидалось к концу марта.