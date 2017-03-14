Boeing пролетел прямо над головами туристов
Лайнер приземлился в нидерландском международном аэропорту принцессы Юлианы. При посадке Boeing пролетел прямо над головами отдыхающих на пляже острова Сен-Мартен в Карибском море. На борту воздушного судна находились 189 пассажиров, передает The Telegraph.
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