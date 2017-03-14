В Москве по обвинению в педофилии арестовали учителя танцев

В Москве суд отправил за решетку 65-летнего учителя танцев. Мужчина обвиняется в педофилии: по предварительным данным, он совращал несовершеннолетних девочек.

С заявлением в полицию обратились родители пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. Правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к другим подобным преступлениям.