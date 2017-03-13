С бывшего главы Коми сняли обвинение в даче взятки

Уголовное преследование бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара было прекращено, передает "Интерфакс". Адвокат фигуранта громкого коррупционного разбирательства Вячеслав Леонтьев отметил, что подобное решение было принято еще в начале февраля. Напомним, Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества. По данным следствия, сумма установленного ущерба по делу составляет 1,1 миллиарда рублей.