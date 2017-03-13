Звезд высмеяли за кичливые позы

Австралийская юмористка Селеста Барбер пародирует фотографии звезд в своей социальной сети Instagram. Она высмеивает их гламурный стиль жизни, пытаясь вписаться в их образ.

Селена Барбер завела свой пародийный аккаунт в январе 2015 года, сообщает Daily Mail. За это время она разместила 760 постов, на нее подписалось около 1,6 миллиона человек, среди них – Зак Эфрон, Челси Хэндлер, Эми Шумер и другие.

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Ноя 26 2016 в 10:32 PST

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Июн 23 2016 в 1:22 PDT

Австралийская актриса – девушка без комплексов. Не самая привлекательная внешность и своеобразная фигура не мешают ей делать снимки топлесс, а неудачные попытки эффектно вылезти из бассейна становятся поводом для нового поста в соцсети.

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Янв 16 2017 в 7:14 PST

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Авг 12 2015 в 8:58 PDT

Юмористка уже сделала пародии на многих звезд Instagram, среди них – Леди Гага, Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон и другие. По ее словам, главная цель снимков – показать миру, какова реальная жизнь, когда приходится воспитывать двух мальчиков и успевать заниматься карьерой и семьей.

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Янв 18 2017 в 2:14 PST

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Фев 12 2017 в 1:01 PST

"Ваша жизнь недоступна большинству людей", – заявила она. "Новый тренд среди богачей – показывать, что они такие же, как мы. Нет, вы не такие", – считает Селена Барбер.

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Янв 12 2017 в 1:00 PST

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Мар 4 2017 в 6:22 PST

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Сен 15 2016 в 10:33 PDT

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) Июн 29 2016 в 2:19 PDT

Напомним, жанр пародии на известных личностей популярен во многих странах, в том числе и в России. Например, комик Михаил Галустян на юбилейном концерте КВН 27 ноября 2017 года выступил в образе главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам политик написал в микроблог, что от души посмеялся, посмотрев представление.