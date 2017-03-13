В США хотят наказывать мужчин за мастурбацию

Член палаты представителей штата Техас, демократ Джессика Фаррар, предложила взимать денежный штраф с мужчин за мастурбацию. По мнению политика, этот жест должен привлечь внимание общественности к проблеме запрета абортов.

Автор инициативы предложила налагать гражданский штраф в размере 100 долларов за каждый "мастурбационный выброс" за пределами влагалища женщины или больницы, передает The Hill. Каждый такой инцидент будет рассматриваться как "акт против неродившегося ребенка и нарушение святости жизни".



Законопроект, который сама Фаррар называет сатирическим, также позволит врачам отказаться от проведения вазэктомии, а также выписки рецептов на лекарства, повышающие потенцию, если эти действия "нарушают личные, моральные или религиозные убеждения врача". Пациенты должны будут ждать 24 часа перед тем, как медик даст свое согласие на какую-то из этих процедур.

Законопроект, по задумке автора, должен привлечь внимание к проблеме ограничения абортов. Как поясняет Фаррар, на самом деле в запрете мастурбации нет ничего смешного. "Женщины ведь не смеются над государственными правилами, которые мешают им получить доступ к качественной медицинской помощи".

Отметим, что в последние годы в штате Техас принят ряд мер, направленных на сокращение числа абортов. Так, например, в 2011 году вышел закон, согласно которому женщина, решившаяся на искусственное прерывание беременности, обязана сделать УЗИ и услышать от врача описание плода до того, как отправиться на процедуру.