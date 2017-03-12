Круизный лайнер накрыл "девятый вал"
Во время шторма каюта, откуда велась съемка, на несколько секунд оказалась полностью под водой. "Это ужасно", – кричит в этот момент один из пассажиров лайнера. Видео посмотрели больше 15 тысяч человек.
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