Круизный лайнер накрыл "девятый вал"

На YouTube набирает популярность видеозапись шторма с борта круизного лайнера Anthem of the Seas. Морские путешественники запечатлели "девятый вал".

Во время шторма каюта, откуда велась съемка, на несколько секунд оказалась полностью под водой. "Это ужасно", – кричит в этот момент один из пассажиров лайнера. Видео посмотрели больше 15 тысяч человек.