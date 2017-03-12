Помилованная Путиным изменница Севастиди вышла на свободу

В Москве следственный изолятор "Лефортово" покинула осужденная за госизмену Оксана Севастиди. Документ о ее помиловании, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступил в силу 12 марта.

Напомним, ранее глава государства назвал приговор по делу Севастиди "жестким". Она была осуждена на семь лет лишения свободы.