К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками

В квартире бывшего директора столичной школы №57 Сергея Менделевича прошли обыски.

"Обыск проводился следователями ГСУ СК России по Москве. У педагогов изъяли компьютеры, фотографии, некоторые документы, которые могут иметь значение в рамках расследуемого уголовного дела", – цитирует источник в правоохранительных органах Lenta.ru. Отмечается, что следственные действия проводились в присутствии адвокатов. Все изъятое будет направлено на экспертизу.