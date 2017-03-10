К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками

"Обыск проводился следователями ГСУ СК России по Москве. У педагогов изъяли компьютеры, фотографии, некоторые документы, которые могут иметь значение в рамках расследуемого уголовного дела", – цитирует источник в правоохранительных органах Lenta.ru. Отмечается, что следственные действия проводились в присутствии адвокатов. Все изъятое будет направлено на экспертизу.
Установлена причина смерти сына продюсера "Ласкового мая"
Певица отметила, что происходившее Ева воспринимала как катастрофу
Серебряный призер Олимпиады Анастасия Гришина пожаловалась на коварство своей семьи
Сила и влияние российского лидера вызвали переполох в США