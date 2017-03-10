Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
Интервью было опубликовано на YouTube. При просмотре ролика видно, что Роберт Келли пытается давать комментарий по поводу протестов в Южной Корее, однако в этот момент в комнату врываются дети.
Поведение непосед привело к заминке в прямом эфире – Келли пришлось краснеть и извиняться за поведение отпрысков. Продолжить общение эксперт смог только после того, как маленьких хулиганов вывели.
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