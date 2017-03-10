Техдиректору "Тодеса" дали строк за пьяную стрельбу в центре Москвы

Суд признал техдиректора балета "Тодес" Антона Кися виновным по статье о хулиганстве с использованием оружия. Он приговорен к 1,5 года условно с испытательным сроком два года, пишет газета "Известия".
Антон Кись вечером 1 января забрался на крышу театра на Проспекте Мира и произвел оттуда не менее 190 выстрелов холостыми патронами. Мужчина был пьян.
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