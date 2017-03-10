Опубликовано неизвестное видео похорон Сталина
Эксклюзивную запись Смит нашел в доме дипломата в Вашингтоне. Помимо видеопленки, обнаружены редкие фотографии, сделанные в период между 1952 и 1954 годами в Москве, Ленинграде, Мурманске, Ялте и других городах, передает Lenta.ru.
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