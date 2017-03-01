Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура
Преподаватели Bollin primary school обвинили 39-летнюю главу учебного заведения Мишель Бриндл в деспотичном обращении с сотрудниками и слишком жесткой дисциплине. Они создали петицию об увольнении директора и собрали достаточно подписей, а затем устроили митинг, сообщает The Sun.
В ситуацию вмешались местные власти и закрыли школу "в связи с потерей руководством должного авторитета". Учителя на радостях решили отметить событие, надеясь, что утром начальница будет уволена. Однако позже стало известно, что Мишель Бриндл останется на своем посту.
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