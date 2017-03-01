В Москве ждут шторм

В связи с усилением ветра синоптики Росгидрометцентра объявили в Москве штормовое предупреждение, передает ТАСС. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Водителям рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам – избегать неустойчивых рекламных конструкций и дорожных знаков.
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