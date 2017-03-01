Жену кандидата в президенты Франции задержала полиция

Во Франции взята под стражу жена бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона Пенелопа, передает РИА Новости. Со ссылкой на источник, близкий к партии "Республиканцы", журналистка издания Mediapart Эллен Салви сообщила об обысках.

Ранее политика, который решил побороться за должность президента Франции, вызывали на допрос. Дело касается трудоустройства жены Фийона.