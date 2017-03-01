Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья
По сюжету ролика, созданного компанией Mark Formelle, женщина в деловом костюме попадает на завод по производству нижнего белья. Но вместо привычных портних она видит полуголых бруталов.
Мускулистые работники подчеркнуто сексуально шьют женское нижнее белье, гладят его утюгом, примеряют на манекене и даже упаковывают. Авторы рекламы, опубликованной на видеохостинге YouTube, сделали нестандартный ход, поскольку традиционно дамские предметы гардероба рекламируют модели-женщины.
Легендарная певица потеряла всех близких
Популярный шоумен дал откровенное интервью
Известный критик поддержал модельера Игоря Чапурина после скандала
Наследник певицы дал повод для слухов о новом романе