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Общество

Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья

Фото: youtube.com
В Сети набирает популярность весьма пикантный рекламный ролик белорусской компании по производству нижнего белья. На видео полуобнаженные мужчины эротично шьют дамские трусики и лифчики.
прочитано 1669 раз

По сюжету ролика, созданного компанией Mark Formelle, женщина в деловом костюме попадает на завод по производству нижнего белья. Но вместо привычных портних она видит полуголых бруталов.

Мускулистые работники подчеркнуто сексуально шьют женское нижнее белье, гладят его утюгом, примеряют на манекене и даже упаковывают. Авторы рекламы, опубликованной на видеохостинге YouTube, сделали нестандартный ход, поскольку традиционно дамские предметы гардероба рекламируют модели-женщины.   

Автор: Рудольф Великолепный1 марта 2017, 12:15

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