Создателя Soho Rooms перед смертью преследовали несчастья

Экс-владелец клуба Soho Rooms Сергей Jeff Ткаченко, который трагически погиб в Москве 29 января, в последние годы постоянно сталкивался с неприятностями. Беды буквально преследовали его: известному тусовщику не везло и в любви, и в бизнесе.

Знакомые Сергея Ткаченко сообщили, что несколько его проектов с треском провалились. Бывший владелец Soho Rooms хотел открыть новое заведение, но ничего не выходило. Одно из них должно было появиться в здании кинотеатра "Мир" на Цветном бульваре в столице.

"Вся клубная Москва гудела, как это будет круто и что вся публика из Soho Rooms переедет туда. Потом "Мир" забрал себе Миша Данилов, и Серега остался не у дел", – рассказал владелец Dorffman Сергей Лоскутов.

Второй неудачный проект – строительство клуба на берегу моря в Одессе. Во время шторма здание буквально смыло, а бизнесмен потерял два миллиона долларов.

Не везло ему и с девушками. Подруга, которая была рядом в момент гибели Ткаченко, одно время работала его помощницей в клубах "Рай" и Icon. В итоге Сергей выгнал ее: девушка "подсела на всякую хрень и слетела с катушек", передает Eg.RU.

Фото опубликовано Sergey Jeff (@sergeyjeff) Янв 9 2017 в 3:28 PST

Продюсер Александр Валов подтвердил, что у диджея были проблемы на личном фронте. "Саня, все телки – просто твари. Они меня уже заколебали. Найди мне хорошую девушку для серьезных отношений!" – процитировал он Ткаченко. Однако найти спутницу для диджея, который посмотрел порядка 100 кандидаток, так и не удалось.

Фото опубликовано Sergey Jeff (@sergeyjeff) Янв 20 2017 в 7:11 PST

Примечательно, что в одной последних бесед Валов сказал бизнесмену, что погубят его именно девушки. "Бросай все к черту и уезжай из Москвы!" – заявил продюсер.

Напомним, что создатель клуба Soho Rooms погиб в результате падения с высоты 20-го этажа. Предположительно, в ходе ссоры Ткаченко вылез на карниз, чтобы напугать девушку, но не смог забраться обратно.