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Создателя Soho Rooms перед смертью преследовали несчастья
Знакомые Сергея Ткаченко сообщили, что несколько его проектов с треском провалились. Бывший владелец Soho Rooms хотел открыть новое заведение, но ничего не выходило. Одно из них должно было появиться в здании кинотеатра "Мир" на Цветном бульваре в столице.
"Вся клубная Москва гудела, как это будет круто и что вся публика из Soho Rooms переедет туда. Потом "Мир" забрал себе Миша Данилов, и Серега остался не у дел", – рассказал владелец Dorffman Сергей Лоскутов.
Второй неудачный проект – строительство клуба на берегу моря в Одессе. Во время шторма здание буквально смыло, а бизнесмен потерял два миллиона долларов.
Не везло ему и с девушками. Подруга, которая была рядом в момент гибели Ткаченко, одно время работала его помощницей в клубах "Рай" и Icon. В итоге Сергей выгнал ее: девушка "подсела на всякую хрень и слетела с катушек", передает Eg.RU.
Продюсер Александр Валов подтвердил, что у диджея были проблемы на личном фронте. "Саня, все телки – просто твари. Они меня уже заколебали. Найди мне хорошую девушку для серьезных отношений!" – процитировал он Ткаченко. Однако найти спутницу для диджея, который посмотрел порядка 100 кандидаток, так и не удалось.
Примечательно, что в одной последних бесед Валов сказал бизнесмену, что погубят его именно девушки. "Бросай все к черту и уезжай из Москвы!" – заявил продюсер.
Напомним, что создатель клуба Soho Rooms погиб в результате падения с высоты 20-го этажа. Предположительно, в ходе ссоры Ткаченко вылез на карниз, чтобы напугать девушку, но не смог забраться обратно.
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